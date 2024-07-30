Алексей Прудников: Довбня — опытный парень, он будет тренером вратарей в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников отреагировал на новость о том, что красно-белые подписали контракт с 37-летним голкипером Александром Довбней.

«Видимо, 37-летний Довбня понравился руководству «Спартака», поэтому его подписали. Это опытный парень, который ещё может поиграть. Но я думаю, что он будет тренером вратарей в «Спартаке», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, последним клубом Довбни до того, как он присоединился к «Спартаку», был «Шинник», за который Александр выступал с июля 2023 года. 37-летний футболист покинул клуб из Ярославля в нынешнем июле. Первой командой Довбни на профессиональном уровне стала финская «Хака». В составе клуба из Валкеакоски голкипер получил опыт игры в еврокубках и стал серебряным призёром чемпионата страны. Затем вратарь выступал в России за «Торпедо», «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор». Он помог «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» добиться повышения в классе.