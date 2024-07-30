Российский полузащитник Арсен Захарян перенесёт операцию из-за травмы, полученной на тренировке «Реала Сосьедад».

«У Арсена Захаряна травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, возникшая в результате вывиха, полученного во время тренировки 17 июля. Травма требует хирургического вмешательства. В ближайшие дни его будет оперировать доктор Хорди Вега в Барселоне», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.