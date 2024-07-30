Защитник ЦСКА Дивеев: все обрадовались, что Акинфеев остался с нами

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о продлении клубом контракта с голкипером Игорем Акинфеевым.

«Конечно, обрадовался. Игорь — очень хороший вратарь. Благодаря ему я понял, как правильно играть в обороне и перекрывать ворота. Я много раз об этом рассказывал: когда я только пришёл из «Уфы», Игорь советовал — ты один угол закрой, а я — другой закрою. А сколько сейвов он совершал, те же пенальти! Думаю, все обрадовались, что он остался с нами», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА. В прошлом сезоне Акинфеев провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола и девять встреч отыграл «на ноль».