Игорь Дивеев: очень хочется сыграть на чемпионате Европы или мира

Центральный защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о своём желании выступать в международных турнирах в составе российской национальной команды.

— Последний на данный момент официальный матч сборной — в Хорватии в ноябре 2021-го — сегодня не кажется чем-то из прошлой жизни?

— Кажется. Как футболист скажу: очень хочется сыграть на чемпионате Европы или мира, в Лиге наций, даже в отборочном турнире. Просто хочется поиграть в турнирной сетке, — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.