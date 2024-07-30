Шалимов: ПАОК — не самый лучший выбор в плане еврокубков, Чалов заслуживает большего

Известный отечественный специалист Игорь Шалимов поделился мнением о возможном переходе нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА в греческий ПАОК.

«Что касается перехода Чалова в ПАОК, то тут надо понять, что движет Фёдором — желание жить в Европе или еврокубки. На мой взгляд, в ситуации с еврокубками ПАОК — не самый лучший выбор, Чалов заслуживает большего», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что Фёдор Чалов прибудет в Грецию 31 июля для завершения трансфера в ПАОК. Сообщалось также, что греческий клуб активирует опцию выкупа футболиста за € 3 млн. В минувшем сезоне 26-летний Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и записал на свой счёт пять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.