Представитель Захаряна: если не сделать Арсену операцию, может быть рецидив

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о травме своего клиента. Он подтвердил информацию о том, что футболисту проведут операцию.

«У Арсена есть определённая травма голеностопа, которую если сейчас не прооперировать, то может быть рецидив. Было принято решение о проведении операции. Она будет на следующей неделе в Испании. По срокам восстановления Захаряна ничего сказать не могу», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.