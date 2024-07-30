Нападающий «Пари НН» Ожегович: Илич — отличный тренер, он даёт нам позитивный вайб

Сербский нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович высказался о главном тренере нижегородской команды Саше Иличе.

— Каков Илич после поражений?

— Саша — отличный тренер. Он понимает, что настал сложный момент для нас, поддерживает по ходу игр, в раздевалке, на тренировках. Илич даёт нам только позитивный вайб, берёт на себя ответственность за каждый неудачный результат, но ответственность несём мы все, мы — единое целое. Важно поддерживать друг друга в сложные моменты, — приводит слова Ожеговича «РБ Спорт».

Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Пари НН» встречался с московским ЦСКА. Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. ЦСКА одержал победу со счётом 3:0. На 15-й минуте нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт в игре. На 50-й минуте защитник гостей Игорь Дивеев удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте полузащитник москвичей Иван Обляков довёл дело до разгрома. В стартовом туре нового сезона чемпионата России «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» — 2:4.