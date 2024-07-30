Дьяков: для Шунина идеально было бы завершить футбольную карьеру в «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на информацию, что экс-голкипер бело-голубых Антон Шунин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Для Шунина идеально было бы завершить футбольную карьеру в «Динамо». Но Антон ещё хочет поиграть. В Саудовской Аравии сейчас хорошие контракты и куча звёздных футболистов высочайшего уровня. Кто-то едет туда заканчивать, а кто-то — ещё не в ветеранском возрасте. Может, это не топ-турнир, но в плане людей, которые там играют, это очень круто», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

1 июля московское «Динамо» объявило об уходе Шунина в связи с истечением срока действия его контракта. Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.