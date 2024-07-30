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Клуб США «Атланта Юнайтед» анонсировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука

«Атланта Юнайтед» анонсировала переход Алексея Миранчука
Алексей Миранчук
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Американский футбольный клуб «Атланта Юнайтед» анонсировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты». Пресс-служба клуба опубликовала видео в соцсети Х (ранее Twitter), на котором изображён трофей Лиги Европы и чёрно-синие полоски на фоне меняют свой цвет на красно-чёрный.

«Те же полосы, другие цвета», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: Twitter @ATLUTD

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

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