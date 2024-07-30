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Сборная России отреагировала на переход Алексея Миранчука в клуб из США

Сборная России отреагировала на переход Алексея Миранчука в клуб из США
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Пресс-служба сборной России отреагировала на переход Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Миранчук. Месси. Суарес – в таком порядке 😎 Официально. Лёша отправился покорять МЛС к другим звездам футбола! Желаем титулов с «Атлантой» и ждём празднований с триколором!» — написала пресс-служба сборной России.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

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