Сёмин: в Америке играет Овечкин, а теперь и Алексей Миранчук — это наша реклама

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на переход Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед». Несколькими минутами ранее команда из МЛС официально анонсировала трансфер россиянина.

«У нас там играет Овечкин, а теперь будет ещё и Миранчук в МЛС. Это наша реклама. У Алексея будет больше шансов, чтобы проявить себя и постоянно играть. Его хотел тренер, видит в своём составе. В «Аталанте» из Италии же по стилю он не совсем подходил.

Удачи Алексею, он молодец! А сложится или нет, зависит от него. Думаю, что всё должно сложиться», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.