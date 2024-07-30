Гаджиев: мечта, чтобы на поле в РПЛ вышли 11 дагестанцев, правильная

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о подготовке дагестанским клубом своих воспитанников.

«Мы готовим своих воспитанников к игре на высшем уровне, но надо понимать, что это многолетний процесс. Мечта, чтобы на поле в РПЛ вышли 11 дагестанцев? Это правильная мечта, по-человечески её можно понять. Но «Краснодар» — это гигант, которому не удалось реализовать эту идею. Нам это тем более не под силу. Всё-таки у Галицкого ресурс кратно больше, чем у нас. Нам ещё расти до организации дел «Краснодара». На данном этапе это едва ли осуществимо», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, в матче 2-го тура РПЛ сезона-2024/2024 «Динамо» Махачкала встречалось с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра завершилась со счётом 0:0. В 1-м туре чемпионата России «Краснодар» сыграл с «Ахматом». Встреча закончилась со счётом 1:1. Махачкалинское «Динамо» провело матч с «Химками», который завершился со счётом 1:1. Таким образом, после двух туров чемпионата России футболисты «Краснодара» набрали два очка. «Быки» занимают 10-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с таким же количеством очков располагается на 12-й строчке.