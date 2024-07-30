Непомнящий: у «Краснодара» большой потенциал, они могут проснуться в любой момент

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче ПФК ЦСКА с «Краснодаром» в стартовом туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится завтра, 31 июля.

«Краснодар» и ЦСКА — кубковые соперники. Армейцы всегда имели преимущество, но всё равно будет непросто, потому что в Кубке бывает всё. У «Краснодара» большой потенциал, они были претендентами на чемпионство, поэтому «быки» могут проснуться в любой момент.

Очевидно, что у ЦСКА будет большая ротация, так как у армейцев уже третий выезд за недолгое время и Николичу важно посмотреть в деле остальных игроков», — сказал Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.