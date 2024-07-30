«Жирона» объявила о переходе нападающего «Тоттенхэма»

Нападающий английского «Тоттенхэма» Брайан Хиль проведёт нынешний сезон на правах аренды в испанской «Жироне».

Брайан Хиль выступает за лондонский «Тоттенхэм» с 2021 года. За это время вингер провёл за «шпор» 43 матча во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн. Также на счету футболиста четыре матча за основную сборную Испании.

Напомним, «Жирона» завершила сезон-2023/2024 испанской Примеры, заняв третье место. Команда Мичела набрала 81 очко за 38 матчей, отстав от идущей второй «Барселоны» на четыре очка. Впервые в своей истории клуб квалифицировался в Лигу чемпионов.