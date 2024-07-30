Наумов: в МЛС переходят, когда хотят завершить карьеру, Алексею Миранчуку рано

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на переход Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед». Ранее сегодня команда из МЛС официально анонсировала трансфер россиянина.

«Обычно в МЛС переходят футболисты, когда хотят завершить карьеру. На закате лет едут туда, потому что там антураж, хорошая жизнь, деньги. Миранчуку туда ещё рановато, но он принял такое решение. Алексею хочется новой жизни, однако футбольная карьера не улучшится. Уровень чемпионата Америки ниже, чем в Европе. Но что-то новое увидит. Его решение надо принять», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.