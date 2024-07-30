БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: в МЛС переходят, когда хотят завершить карьеру, Алексею Миранчуку рано

Наумов: в МЛС переходят, когда хотят завершить карьеру, Алексею Миранчуку рано
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на переход Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед». Ранее сегодня команда из МЛС официально анонсировала трансфер россиянина.

«Обычно в МЛС переходят футболисты, когда хотят завершить карьеру. На закате лет едут туда, потому что там антураж, хорошая жизнь, деньги. Миранчуку туда ещё рановато, но он принял такое решение. Алексею хочется новой жизни, однако футбольная карьера не улучшится. Уровень чемпионата Америки ниже, чем в Европе. Но что-то новое увидит. Его решение надо принять», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

Материалы по теме
Миранчук очень близок к переезду в США. Почему за него можно только порадоваться
Миранчук очень близок к переезду в США. Почему за него можно только порадоваться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android