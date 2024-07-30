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Игрок «Зенита» Эракович — о тренере «Спартака» Станковиче: у меня наилучшее мнение о Деяне

Игрок «Зенита» Эракович — о тренере «Спартака» Станковиче: у меня наилучшее мнение о Деяне
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

— Как вы отнеслись к тому, что «Спартак» возглавил Деян Станкович, под руководством которого вы в своё время играли и становились чемпионом Сербии?
— У меня наилучшее мнение о Деяне. Это тот человек, который дал мне шанс заиграть в основном составе «Црвены Звезды». Он действительно очень многое для меня сделал в футбольном плане, — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних матчах прошлого сезона обязанности главного тренера «Спартака» исполнял босниец Владимир Слишкович. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

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