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Томас Цорн: Алексей Миранчук подписывает один из самых крупных контрактов в МЛС

Томас Цорн: Алексей Миранчук подписывает один из самых крупных контрактов в МЛС
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на переход Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед». Ранее сегодня команда из МЛС официально анонсировала трансфер россиянина.

«Я считаю переход в «Атланту» верным и умным шагом со стороны Алексея Миранчука. Во-первых, он будет одним из лидеров в «Атланте», так как он один из назначенных игроков в команде по правилам МЛС. По моей информации, Алексей подписывает один из самых крупных контрактов в лиге. Во-вторых, накануне ЧМ-2026 много развития, внимания и инвестиций направлено на футбол в США, что создаёт хорошую атмосферу, чтобы там играть и жить. «Атланта» — один из самых развитых клубов в США с средней посещаемостью в 50 тысяч зрителей за матч. Желаю Алексею максимальных успехов в новом клубе!» — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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