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Булыкин назвал перспективным переход Алексея Миранчука в МЛС

Булыкин назвал перспективным переход Алексея Миранчука в МЛС
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на переход Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед». Ранее сегодня команда из МЛС официально объявила о трансфере россиянина.

«В МЛС можно стать очень хорошим футболистом и любимцем публики. Жизнь в Америке сильно отличается и многим подходит, поэтому многие хотят туда. С учётом того, что будут проходить мировые футбольные события, это очень здорово для Миранчука. Это перспективный переход. Для будущей жизни и карьеры можно найти плюсы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

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