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Защитник ЦСКА Дивеев прокомментировал уход экс-армейца Марио Фернандеса из «Зенита»

Защитник ЦСКА Дивеев прокомментировал уход экс-армейца Марио Фернандеса из «Зенита»
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Центральный защитник московского ПФК ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на новость об уходе Марио Фернандеса из санкт-петербургского «Зенита». Напомним, 33-летний футболист выступал в составе красно-синих с 2012 по 2022 год.

— Удивлён, как закончилась история Марио в «Зените»?
— Я только видел новость, что он не продлил контракт.

— Всё, распростились.
— Я даже не углублялся в тему. Значит, такое решение клуба и игрока.

— Не надо было ему практически родной ЦСКА оставлять?
— Это его решение было. Он выбрал такое, — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Бразильский футболист присоединился к сине-бело-голубым летом 2023 года.

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