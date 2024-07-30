Защитник ЦСКА Дивеев прокомментировал уход экс-армейца Марио Фернандеса из «Зенита»

Центральный защитник московского ПФК ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на новость об уходе Марио Фернандеса из санкт-петербургского «Зенита». Напомним, 33-летний футболист выступал в составе красно-синих с 2012 по 2022 год.

— Удивлён, как закончилась история Марио в «Зените»?

— Я только видел новость, что он не продлил контракт.

— Всё, распростились.

— Я даже не углублялся в тему. Значит, такое решение клуба и игрока.

— Не надо было ему практически родной ЦСКА оставлять?

— Это его решение было. Он выбрал такое, — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Бразильский футболист присоединился к сине-бело-голубым летом 2023 года.

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