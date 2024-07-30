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В «Атланте Юнайтед» оценили переход Миранчука в американский клуб

В «Атланте Юнайтед» оценили переход Миранчука в американский клуб
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Вице-президент и технический директор «Атланты Юнайтед» Карлос Боканегра высказался о трансфере полузащитника сборной России Алексея Миранчука в клуб из МЛС.

«Мы рады подписать контракт с игроком такого уровня, как Алексей, с игроком, выступающим в европейской топ-лиге. Он атакующий футболист, который создаёт отличные моменты и может забивать голы. За последние четыре года он был стабильным игроком итальянской Серии А и провёл более 40 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также помог «Аталанте» выиграть большой европейский турнир в сезоне-2023/2024. Мы рады привезти в нашу команду игрока с таким опытом, с менталитетом победителя. С нетерпением ждём возможности увидеть его в составе «Атланты», — приводит слова Боканегры пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, сегодня, 30 июля, клуб из МЛС «Атланта Юнайтед» объявил о переходе Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года.

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