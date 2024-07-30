БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украина — Аргентина: стартовые составы команд на матч Олимпиады-2024

Украина — Аргентина: стартовые составы команд на матч Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 июля, состоится матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором национальная команда Украины встретится со сборной Аргентины. Начало — в 18:00 мск.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:00 МСК
Украина U23
1-й тайм
0 : 0
Аргентина U23

Стартовые составы команд.

Сборная Украины: Фесюн, Таловеров, Крупский, Батагов, Мартынюк, Хлань, Крыськив, Брагару, Михайленко, Рубчинский, Сикан.

Сборная Аргентины: Рульи, Ди Чезаре, Отаменди, Солер, И. Фернандес, Лухан, Медина, Симеоне, Гондоу, Альмада, Альварес.

Ранее сборная Украины потерпела поражение в матче с Ираком (1:2) и обыграла национальную команду Марокко со счётом 2:1. Аргентина уступила сборной Марокко (1:2) и победила Ирак (3:1).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
Материалы по теме
Топ-10 стран по количеству медалей летних Олимпиад в истории
Истории
Топ-10 стран по количеству медалей летних Олимпиад в истории

Супермаркет в Олимпийской деревне:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android