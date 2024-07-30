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«Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 30 июля, состоится матч Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом»» и «Ростовом». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Лантратов, Ньямси, Фассон, Самошников, Сильянов, Тикнизян, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Сулейманов.

«Ростов»: Ханкич, Мелёхин, Чернов, Жбанов, Семенчук, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Саравия, Зубенко, Голенков.

В прошлом сезоне железнодорожники и жёлто-синие встречались дважды в рамках Российской Премьер-Лиги. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В феврале 2024 года «Локомотив» и «Ростов» провели товарищеский матч, завершился он победой красно-зелёных со счётом 3:1.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
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