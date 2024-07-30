Стал известен номер, под которым будет играть 37-летний вратарь Довбня в «Спартаке»

Московский «Спартак» заявил 37-летнего вратаря Александра Довбню, перешедшего в стан красно-белых 26 июля.

Голкипер будет выступать за команду под 16-м номером.

Напомним, последним клубом Довбни до того, как он присоединился к «Спартаку», был «Шинник», за который Александр выступал с июля 2023 года. 37-летний футболист покинул клуб из Ярославля в нынешнем июле. Первой командой Довбни на профессиональном уровне стала финская «Хака». В составе клуба из Валкеакоски голкипер получил опыт игры в еврокубках и стал серебряным призёром чемпионата страны. Затем вратарь выступал в России за «Торпедо», «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор». Он помог «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» добиться повышения в классе.