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Как вы относитесь к трансферу Миранчука в США?

Как вы относитесь к трансферу Миранчука в США?
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Сегодня, 30 июля, клуб из МЛС «Атланта Юнайтед» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной России Алексеем Миранчуком. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года.

В связи с этим «Чемпионат» подготовил для читателей опрос: как вы относитесь к трансферу Алексея Миранчука в США?

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).

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