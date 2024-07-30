Владимир Кузьмичёв назвал главный фактор перехода Алексея Миранчука в МЛС

Бывший российский футболист Владимир Кузьмичёв поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту».

«Алексей долго думал, потому что предложение на повестке уже месяца два. Он думал, менять ли итальянский чемпионат на МЛС. В итоге принял непростое решение. Главным фактором стало, что скоро будет проходить чемпионат мира. Стараются собрать приличные коллективы. Там хорошие условия.

Были варианты продолжить карьеру в Европе, но сложность была в том, что «Аталанта» до последнего держала высокий ценник. Итальянские клубы не могли себе позволить. А варианты с арендой, как «Торино», «Аталанта» не рассматривала. Американцы заплатили необходимую сумму, и всё сложилось», — передаёт слова Кузьмичёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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