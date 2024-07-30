Игорь Дивеев: первый месяц после травмы казался бесконечным

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как он справился с тяжёлой травмой лодыжки, из-за которой пропустил продолжительный период.

— Последняя травма лодыжки — самая длинная в твоей карьере: около 200 дней вне игры. Тяжело перенёс этот период?

— Первые недели две — да. Меня подбадривал Игорь Степанов: рассказывал про травмы и как надо к ним относиться. Учил не переживать из-за того, что команда играет, а ты не можешь ей помочь. Раз уже случилась такая неприятность и вылетел на пять-шесть месяцев, нужно спокойно и планомерно готовиться. Он предупреждал, что в первый месяц будет особенно тяжело, он будет казаться бесконечным. Так и произошло. Первые две-три недели было тяжеловато морально, а потом — нормально. Меня все поддерживали — тренерский штаб, игроки, врачи. Подкалывали: «Чего лежишь на кушетке? Вставай и беги». Отшучивался: «Я бы с радостью, но не могу». Постепенно вливался в рабочий процесс, — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Интервью с Игорем Дивеевым: ЦСКА, Николич, РПЛ, Европа: