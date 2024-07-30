Дивеев: последнюю минуту двусторонки Николич требует проводить максимально внимательно

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о требованиях к игре в концовках матчей главного тренера клуба Марко Николича.

— В чемпионате очень много очков отдали в концовках. Слишком много ничьих было. Из 12 — штук пять необязательных. От того же «Факела» в Воронеже на 93-й пропустили. «Оренбург» на четвёртой компенсированной минуты отыгрался — защитник хорошо попал. Если бы эти 10 очков взяли — уже были бы в тройке. А из Кубка по пенальти вылетели.

— Разобрались в причинах «поздних» пропущенных мячей?

— Концентрация. Невнимательность. Где-то чуть-чуть расслаблялись раньше времени. Такое бывает, но если так часто — значит, что-то тут не так.

— Боязнь последних минут не развилась у команды?

— Страха не было. Но сейчас Марко часто повторяет под конец тренировки: «Полная концентрация, подсказ!» Последнюю минуту двусторонки требует проводить максимально внимательно. Есть такой плюс у Николича. Когда после Ростова обсуждали игру с пацанами, сошлись во мнении, что боязни концовки не было. Хозяева бросили все силы, чтобы забить, но мы спокойно отзащищались в последние минуты. Стопроцентных моментов у них и не было, — рассказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.