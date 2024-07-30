Кузьмичёв: Джикию не устроили варианты в России, которые были

Бывший российский футболист Владимир Кузьмичёв высказался о карьерных перспективах 30-летнего центрального защитника Георгия Джикии, который нынешним летом покинул московский «Спартак».

«Мы тоже переживаем за Джикию. Вадик Шпинёв тут больше может помочь, потому что я дал слово его не дёргать. Он тоже занимается, переживает. Мы договорились, когда будет конкретика, поделится.

Варианты в России, которые были, они по той или иной причине не устроили. Так что Турция или Европа. Георгий занимается индивидуально и держит себя в форме», — передаёт слова Кузьмичёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, российский футболист выступал в составе красно-белых с 2017 года.

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