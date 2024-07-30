Сборная Испании проиграла Египту и уступила первую строчку в группе на Олимпиаде-2024

Закончился матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором национальная команда Испании встречалась со сборной Египта. Команды сыграли на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо (Франция). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу африканской команды.

На 40-й минуте счёт в матче открыл нападающий Ибрахим Адель. На 62-й минуте Адель оформил дубль. На 90-й минуте нападающий испанской национальной команды Саму Омородион сократил отставание в счёте.

После трёх туров группового этапа сборная Египта набрала семь очков и заняла первое место в группе С. Испания заработала шесть очков и расположилась на второй строчке.

Ранее сборная Испании победила Узбекистан (2:1) и Доминиканскую Республику (3:1), а Египет сыграл вничью с Доминиканской Республикой (0:0) и обыграл Узбекистан (1:0).

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