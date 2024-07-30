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Испания — Египет — результат матча 30 июля 2024, счёт 1:2, Олимпиада-2024 в Париже

Сборная Испании проиграла Египту и уступила первую строчку в группе на Олимпиаде-2024
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Закончился матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором национальная команда Испании встречалась со сборной Египта. Команды сыграли на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо (Франция). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу африканской команды.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Испания U23
Окончен
1 : 2
Египет U23
0:1 Адель – 40'     0:2 Адель – 62'     1:2 Омородион – 90'    

На 40-й минуте счёт в матче открыл нападающий Ибрахим Адель. На 62-й минуте Адель оформил дубль. На 90-й минуте нападающий испанской национальной команды Саму Омородион сократил отставание в счёте.

После трёх туров группового этапа сборная Египта набрала семь очков и заняла первое место в группе С. Испания заработала шесть очков и расположилась на второй строчке.

Ранее сборная Испании победила Узбекистан (2:1) и Доминиканскую Республику (3:1), а Египет сыграл вничью с Доминиканской Республикой (0:0) и обыграл Узбекистан (1:0).

Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
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