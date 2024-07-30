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Сборная Узбекистана сыграла вничью с Доминиканой, но покинула Олимпиаду-2024

Закончился матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы С сборные Доминиканской Республики и Узбекистана. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

На 51-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Доминиканской Республики Рафа Нуньес, забив гол с пенальти. На 58-й минуте нападающий узбекистанской национальной команды Алишер Одилов сравнял счёт в матче.

После трёх туров группового этапа сборная Доминиканы набрала два очка и заняла третье место в группе С. Узбекистан заработал одно очко и расположился на четвёртой строчке.

Сборная Египта возглавила квартет С, набрав семь очков. Испания с шестью очками расположилась на второй строчке.

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