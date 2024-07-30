«Зенит» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 21:00

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. Оба матча состоялись в Российской Премьер-Лиге. В первом круге сине-бело-голубые обыграли воронежский клуб со счётом 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Кубка России. В Суперфинале минувшего сезона подопечные Сергея Семака обыграли «Балтику» со счётом 2:1.

Материалы по теме Защитник ЦСКА Дивеев прокомментировал уход экс-армейца Марио Фернандеса из «Зенита»

Самые титулованные футбольные клубы России: