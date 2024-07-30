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Агент марокканского нападающего Маухуба подтвердил переход в «Динамо»

Агент марокканского нападающего Маухуба подтвердил переход в «Динамо»
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Футбольный агент, представляющий интересы 21-летнего нападающего клуба «Раджа Касабланка» и олимпийской сборной Марокко Эль-Мехди Маухуба, высказался о возможном переходе игрока в московское «Динамо».

«Мехди близок к переходу в «Динамо», остались последние детали. Думаю, скоро клуб всё объявит», — приводит слова агента Маухуба «РБ Спорт».

Маухуб выступает за «Раджа Касабланка» с января 2024 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали шесть очков в первых двух турах. На второй строчке расположилось московское «Динамо», также имеющее в своём активе шесть очков. Сине-бело-голубые опережают москвичей за счёт лучшей разницы мячей.

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