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Председатель совдира «Крыльев» Хасаев выразил полное доверие тренерскому штабу Осинькина

Председатель совдира «Крыльев» Хасаев выразил полное доверие тренерскому штабу Осинькина
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев выразил полное доверие штабу главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Совет директоров «Крыльев» выражает полное доверие тренерскому штабу нашей команды. Игорь Витальевич вместе с тренерским штабом уже пятый сезон успешно руководит нашей командой. В российском футболе больше в одном клубе в настоящий момент работает только Сергей Семак.

Не сомневаюсь, что мы все вместе достигнем тех задач, которые мы поставили перед собой в этом сезоне. Команда будет радовать всех любителей футбола фирменной игрой и стилем, которые запомнились многим экспертам и специалистам футбола.

У нас в клубе работают профессионалы, мы не сомневаемся в их квалификации, они обязательно проведут анализ первых игр, внесут коррективы и наверняка не раз порадуют нас позитивными и яркими эмоциями от игры нашей команды. В самое ближайшее время нашу команду пополнят новые ребята, и мы уверены, что они сразу вольются в наш дружный коллектив и принесут пользу команде.

Сейчас необходимо полностью сконцентрироваться только на игре и на том, что происходит на футбольном поле. Мы начинаем выступление в Кубке России и хотим достойно выступить в обоих турнирах», — сказал Хасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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