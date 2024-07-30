Председатель совдира «Крыльев» Хасаев выразил полное доверие тренерскому штабу Осинькина

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев выразил полное доверие штабу главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Совет директоров «Крыльев» выражает полное доверие тренерскому штабу нашей команды. Игорь Витальевич вместе с тренерским штабом уже пятый сезон успешно руководит нашей командой. В российском футболе больше в одном клубе в настоящий момент работает только Сергей Семак.

Не сомневаюсь, что мы все вместе достигнем тех задач, которые мы поставили перед собой в этом сезоне. Команда будет радовать всех любителей футбола фирменной игрой и стилем, которые запомнились многим экспертам и специалистам футбола.

У нас в клубе работают профессионалы, мы не сомневаемся в их квалификации, они обязательно проведут анализ первых игр, внесут коррективы и наверняка не раз порадуют нас позитивными и яркими эмоциями от игры нашей команды. В самое ближайшее время нашу команду пополнят новые ребята, и мы уверены, что они сразу вольются в наш дружный коллектив и принесут пользу команде.

Сейчас необходимо полностью сконцентрироваться только на игре и на том, что происходит на футбольном поле. Мы начинаем выступление в Кубке России и хотим достойно выступить в обоих турнирах», — сказал Хасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.