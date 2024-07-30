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Украина — Аргентина: «альбиселесте» открыли счёт в матче

Украина — Аргентина: «альбиселесте» открыли счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором национальная команда Украины встречается со сборной Аргентины. Игра проходит на стадионе «Групама» в Лионе. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу аргентинцев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:00 МСК
Украина U23
Окончен
0 : 2
Аргентина U23
0:1 Альмада – 47'     0:2 Эчеверри – 90+1'    

На 48-й минуте нападающий «альбиселесте» Тьяго Альмада открыл счёт в игре.

После двух туров группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 сборная Украины набрала три очка и занимает третье место. Аргентинская национальная команда после аналогичного количества матчей также заработала три очка и располагается на первой строчке квартета В.

Ранее сборная Украины потерпела поражение в матче с Ираком (1:2) и обыграла национальную команду Марокко со счётом 2:1. Аргентина уступила сборной Марокко (1:2) и победила Ирак (3:1).

Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
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