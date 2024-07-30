Николай Ларин: омоложение РПЛ — это стечение обстоятельств

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением о тенденции к омоложению составов клубов Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, что общее омоложение РПЛ — это стечение обстоятельств. Если это целенаправленная политика клубов, то она мне очень нравится. В том же «Акроне» вышел пацан 2007 года рождения. Я за то, чтобы везде давали шанс ребятам 2005-2007 годов. Они уже способны выходить в своих командах, примеров тому много.

Я всегда за то, чтобы у нас играли молодые россияне, а не 159 легионеров. Когда люди задают вопрос о качестве российских игроков, то я прошу назвать хотя бы 30 топовых иностранцев, у которых нашим футболистам нужно учиться. Люди могут спотыкаются после 20-ти, и я выхожу победителем из такого спора», — приводит слова Ларина Metaratings.