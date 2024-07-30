Спортивный директор «Ростова» ответил на слова Комличенко о возможном уходе из клуба

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на слова нападающего дончан Николая Комличенко о том, что он не исключает уход из команды.

«Я понял слова Комличенко так, что цели уходить нет. Если поступит какое-то предложение, от которого не смогут отказаться ни Николай, ни клуб, возможно, что-то состоится.

К Комличенко есть разный интерес. Но мы слухи и намерения не комментируем. Будет конкретика — будут разговоры. Сейчас комментировать нечего», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.