Дивеев: хочется поиграть в Европе, но в прошлом году меня травма подкосила

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о своём будущем.

— В какой-то момент казалось, что ты чуть ли не первый в очереди на трансфер в Европу. Остаётся ли такая цель/мечта?

— Да, конечно. Хочется поиграть в Европе и против сильных игроков. Но в прошлом году меня травма подкосила. Сейчас будем набирать и выходить на пик формы. Может быть, что-то и будет. Или не будет — кто его знает?

— А до травмы что-то было?

— Не знаю. Это вопросы к Олегу, агенту. Он всё знает.

— Буквально на днях он сказал, что интерес из-за рубежа есть, но вам это неинтересно сейчас. Не тот уровень?

— А я, кстати, этого не видел. Если появятся реальные предложения, он мне скажет и мы обсудим, что и как. Я до сих пор не знаю про «Арсенал»: правда это или выдумка? — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.