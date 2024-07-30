БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: европейская карьера Алексея Миранчука завершилась

Сенников: европейская карьера Алексея Миранчука завершилась
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Локомотив» Дмитрий Сенников прокомментировал переход российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед». Сегодня, 30 июля, американский клуб официально объявил о подписании Миранчука.

«Миранчук в прошлом сезоне был в хорошей форме, такой переход выглядит преждевременным. На высоком уровне в Европе Алексей мог ещё два-три года спокойно выступать. Можно сказать, что европейская карьера Миранчука завершилась, но в Россию он сможет в любой момент вновь приехать», — приводит слова Сенникова Metaratings.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

Материалы по теме
Официально
«Атланта» объявила о подписании контракта с Алексеем Миранчуком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android