Сенников: европейская карьера Алексея Миранчука завершилась

Бывший защитник московского «Локомотив» Дмитрий Сенников прокомментировал переход российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед». Сегодня, 30 июля, американский клуб официально объявил о подписании Миранчука.

«Миранчук в прошлом сезоне был в хорошей форме, такой переход выглядит преждевременным. На высоком уровне в Европе Алексей мог ещё два-три года спокойно выступать. Можно сказать, что европейская карьера Миранчука завершилась, но в Россию он сможет в любой момент вновь приехать», — приводит слова Сенникова Metaratings.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.