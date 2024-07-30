Тошич: для Чалова будет хорошо, если он всё-таки перейдёт в ПАОК

Бывший вингер ПФК ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о потенциальном переходе нападающего красно-синих Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Чалов — важный футболист для ЦСКА, основной форвард, от него зависит многое. Греция — интересный чемпионат с прекрасными стадионами, команды играют в еврокубках. Для самого Фёдора будет хорошо, если он всё-таки перейдёт в ПАОК.

Если говорить про ЦСКА, то, конечно, это потеря. Но армейцы были готовы к этому, подписали других игроков. Сейчас очень хорошо себя показывает Мусаев, который забил в последнем матче. Он старается, и я думаю, что сможет достойно заменить Чалова», — приводит слова Тошича Metaratings.

Ранее появилась информация, что Чалов прибудет в Грецию 31 июля для завершения трансфера в ПАОК. Сообщалось, что греческий клуб активирует опцию выкупа футболиста за € 3 млн.

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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