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Полузащитник «Арсенала» Смит-Роу станет игроком «Фулхэма» — Николо Скира

Полузащитник «Арсенала» Смит-Роу станет игроком «Фулхэма» — Николо Скира
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23-летний полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу станет игроком «Фулхэма» этим летом, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «дачники» заплатят за футболиста € 40 млн. Контракт с игроком будет рассчитан до 2029 года.

Ранее сообщалось, что Смитом-Роу интересовался «Кристал Пэлас», но «Фулхэм» опередил «орлов» в гонке за футболиста.

Напомним, в прошедшем сезоне Смит-Роу принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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