БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Дивеев назвал три страны в Европе, где хотел бы себя попробовать

Защитник ЦСКА Дивеев назвал три страны в Европе, где хотел бы себя попробовать
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сказал, что был бы не против продолжить карьеру в одной из следующих европейских стран: Англия, Италия, Франция.

— Полтора года назад ты говорил, что готов играть в Италии. И сейчас так считаешь?
— Да.

— Следишь за Серией A?
— Слежу за Якой Бийолом.

— Только?
— Не только, конечно. Но мы с Якой играли вместе. Он пришёл опорным, при Гончаренко выходил даже нападающим. Алексей Березуцкий его перевёл в защиту. Сезон мы отыграли в обороне точно. Мне интересно наблюдать, как он там справляется. Видно, что потихонечку растёт. Серьёзный показатель — недавний Евро. Бийол был одним из лучших защитников на турнире.

— Огласишь список стран, интересных тебе в профессиональном плане?
— Англия, Италия, Франция, — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Надоело быть третьими-пятыми — ЦСКА будет бороться за золото!» Начистоту с Дивеевым
Эксклюзив
«Надоело быть третьими-пятыми — ЦСКА будет бороться за золото!» Начистоту с Дивеевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android