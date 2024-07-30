Защитник ЦСКА Дивеев назвал три страны в Европе, где хотел бы себя попробовать

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сказал, что был бы не против продолжить карьеру в одной из следующих европейских стран: Англия, Италия, Франция.

— Полтора года назад ты говорил, что готов играть в Италии. И сейчас так считаешь?

— Да.

— Следишь за Серией A?

— Слежу за Якой Бийолом.

— Только?

— Не только, конечно. Но мы с Якой играли вместе. Он пришёл опорным, при Гончаренко выходил даже нападающим. Алексей Березуцкий его перевёл в защиту. Сезон мы отыграли в обороне точно. Мне интересно наблюдать, как он там справляется. Видно, что потихонечку растёт. Серьёзный показатель — недавний Евро. Бийол был одним из лучших защитников на турнире.

— Огласишь список стран, интересных тебе в профессиональном плане?

— Англия, Италия, Франция, — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.