«Челси» и «Наполи» обсуждают аренду Осимхена с опцией выкупа и продажу Лукаку — Athletic

«Челси» и «Наполи» ведут переговоры о продаже нападающего «синих» Ромелу Лукаку в итальянский клуб и об аренде англичанами форварда неаполитанцев Виктора Осимхена. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, сделка по нигерийскому нападающему будет предполагать аренду с правом выкупа. В случае с Лукаку речь идёт о переходе на постоянной основе.

В минувшем сезоне бельгийский нападающий выступал в составе «Ромы» на правах аренды. Он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Осимхен в прошедшем сезоне сыграл 32 матча во всех соревнованиях, где он забил 17 голов и сделал четыре ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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