Игорь Дивеев: понятно, что не поехал бы в Европу «за три копейки»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал финансовый аспект в случае его возможного перехода в одну из европейских лиг.

— Насколько для тебя важен финансовый аспект при возможном переходе в Европу?

— Понятно, что я бы не поехал играть за три копейки. Никто не захочет падать по деньгам, условно, со 100 тысяч до трёх. Да и клубы вряд ли станут такое предлагать — они ведь тоже оценивают тебя как игрока, — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник ЦСКА провёл два матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол. Трансферная стоимость защитника сборной России, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.