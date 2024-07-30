БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев: понятно, что не поехал бы в Европу «за три копейки»

Игорь Дивеев: понятно, что не поехал бы в Европу «за три копейки»
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал финансовый аспект в случае его возможного перехода в одну из европейских лиг.

— Насколько для тебя важен финансовый аспект при возможном переходе в Европу?
— Понятно, что я бы не поехал играть за три копейки. Никто не захочет падать по деньгам, условно, со 100 тысяч до трёх. Да и клубы вряд ли станут такое предлагать — они ведь тоже оценивают тебя как игрока, — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник ЦСКА провёл два матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол. Трансферная стоимость защитника сборной России, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Материалы по теме
«Надоело быть третьими-пятыми — ЦСКА будет бороться за золото!» Начистоту с Дивеевым
Эксклюзив
«Надоело быть третьими-пятыми — ЦСКА будет бороться за золото!» Начистоту с Дивеевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android