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Новая Зеландия — Франция: стартовые составы команд на матч Олимпиады-2024

Новая Зеландия — Франция: стартовые составы команд на матч Олимпиады-2024
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Сегодня, 30 июля, состоится матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы А сборные Новой Зеландии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе Франция). Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
Новая Зеландия U23
1-й тайм
0 : 0
Франция U23

Стартовые составы команд:

Новая Зеландия: Полсен, Боксалл, Саттон, Биндон, Сёрман, Келли-Хилд, Белл, Гарбетт, Сингх, Уэйн, ван Хаттум.

Франция: Нкамбадио, Люкеба, Локо, Магасса, Матсима, Дуэ, Шерки, Диуф, Лепенан, Калимуэндо, Матета.

После 2-го тура группового этапа футбольного турнира сборная Франции набрала шесть очков и на текущий момент занимает первое место в группе А. Новая Зеландия после аналогичного количества встреч заработала три очка и располагается на третьей строчке. Помимо указанных сборных, в квартете А выступают Гвинея и США.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии.

Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
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