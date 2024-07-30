БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украина — Аргентина — результат матча 30 июля 2024, счёт 0:2, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная Украины проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором национальная команда Украины встречалась со сборной Аргентины. Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. Встреча завершилась победой «альбиселесте» со счётом 2:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:00 МСК
Украина U23
Окончен
0 : 2
Аргентина U23
0:1 Альмада – 47'     0:2 Эчеверри – 90+1'    

На 47-й минуте нападающий «альбиселесты» Тьяго Альмада открыл счёт в матче. На 90+1-й минуте полузащитник Клаудио Эчеверри укрепил преимущество сборной Аргентины.

После трёх туров группового этапа футбольного турнира Олимпиады — 2024 сборная Украины набрала три очка и заняла третье место. Аргентинская национальная команда после аналогичного количества матчей заработала шесть очков и расположилась на второй строчке квартета В. В плей-офф турнира проходят только те команды, которые заняли первые два места в группе.

Ранее сборная Украины потерпела поражение в матче с Ираком (1:2) и обыграла национальную команду Марокко со счётом 2:1. Аргентина уступила сборной Марокко (1:2) и победила Ирак (3:1).

Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Материалы по теме
Топ-10 стран по количеству медалей летних Олимпиад в истории
Истории
Топ-10 стран по количеству медалей летних Олимпиад в истории

Супермаркет в Олимпийской деревне:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android