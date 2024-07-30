БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Ростов»: команды не смогли отличиться в первом тайме матча Кубка России

«Локомотив» — «Ростов»: команды не смогли отличиться в первом тайме матча Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче – 0:0.«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

На 26-й минуте защитник московского «Локомотива» Илья Самошников забил гол после выхода один на один, однако взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора. Команды не смогли забить друг другу по итогам первых 45 минут матча.

В прошлом сезоне железнодорожники и жёлто-синие встречались дважды в рамках Российской Премьер-Лиги. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В феврале 2024 года «Локомотив» и «Ростов» провели товарищеский матч, завершился он победой красно-зелёных со счётом 3:1.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».

Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Дебют круче придумать сложно! Новичок 2DROTS забил в Кубке со штрафного на 90+2-й минуте!
Видео
Дебют круче придумать сложно! Новичок 2DROTS забил в Кубке со штрафного на 90+2-й минуте!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android