«Локомотив» — «Ростов»: команды не смогли отличиться в первом тайме матча Кубка России

В эти минуты идёт матч Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче – 0:0.«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте защитник московского «Локомотива» Илья Самошников забил гол после выхода один на один, однако взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора. Команды не смогли забить друг другу по итогам первых 45 минут матча.

В прошлом сезоне железнодорожники и жёлто-синие встречались дважды в рамках Российской Премьер-Лиги. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В феврале 2024 года «Локомотив» и «Ростов» провели товарищеский матч, завершился он победой красно-зелёных со счётом 3:1.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».