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Первый гол в новом розыгрыше Кубка России забил учитель лицея

Первый гол в новом розыгрыше Кубка России забил учитель лицея
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Нападающий любительской команды «Оргэнергострой» Руслан Шагеев, отличившись в матче 1/256 финала Фонбет Кубка России с «Лада-Тольятти» (3:3, 3:4 пен.), стал автором первого гола в новом розыгрыше турнира. Примечательно, что Шагеев по основной специальности является учителем физкультуры лицея ядерных технологий.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
30 июля 2024, вторник. 17:00 МСК
Оргэнергострой
Димитровград
Окончен
3 : 3
3 : 4
Лада-Тольятти
Тольятти
1:0 Шагеев – 15'     1:1 Босов – 37'     2:1     2:2 Сорокин – 56'     2:3 Махмутов – 64'     3:3 Кузнецов – 90+4'    

На 37-й минуте счёт сравнял нападающий «Лады-Тольятти» Александр Босов. На 45+7-й минуте хозяева вышли вперёд. На 56-й минуте форвард «Лады-Тольятти» Сергей Сорокин вновь сравнял счёт в матче, а на 64-й минуте полузащитник Руслан Махмутов вывел гостей вперёд. На 90+4-й минуте забил игрок «Оргэнергострой» Андрей Кузнецов. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Лада-Тольятти».

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».

Турнирная сетка Кубка России
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