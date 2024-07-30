Первый гол в новом розыгрыше Кубка России забил учитель лицея

Нападающий любительской команды «Оргэнергострой» Руслан Шагеев, отличившись в матче 1/256 финала Фонбет Кубка России с «Лада-Тольятти» (3:3, 3:4 пен.), стал автором первого гола в новом розыгрыше турнира. Примечательно, что Шагеев по основной специальности является учителем физкультуры лицея ядерных технологий.

На 37-й минуте счёт сравнял нападающий «Лады-Тольятти» Александр Босов. На 45+7-й минуте хозяева вышли вперёд. На 56-й минуте форвард «Лады-Тольятти» Сергей Сорокин вновь сравнял счёт в матче, а на 64-й минуте полузащитник Руслан Махмутов вывел гостей вперёд. На 90+4-й минуте забил игрок «Оргэнергострой» Андрей Кузнецов. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Лада-Тольятти».

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».