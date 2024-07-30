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«Виктор не посылка». Агент Осимхена резко отреагировал на слухи об обмене игрока на Лукаку

«Виктор не посылка». Агент Осимхена резко отреагировал на слухи об обмене игрока на Лукаку
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Агент Роберто Календа, представляющий интересы нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, прокомментировал информацию, что его клиент может быть включён в сделку по обмену на форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

«Я читал причудливые выдумки про обмен с участием Виктора, которые все распространяют, как будто бы он [Осимхен] посылка, готовящаяся к отправке. Но помните, что эта «посылка» – лучший бомбардир третьего чемпионского сезона в истории «Наполи». Проявите уважение, хватит лживых новостей!» – написал Календа в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее издание The Athletic сообщило, что нигерийский нападающий может перейти в лондонский клуб на правах аренды с правом выкупа. В случае с Лукаку речь шла о переходе на постоянной основе.

Осимхен в прошедшем сезоне сыграл 32 матча во всех соревнованиях, где он забил 17 голов и сделал четыре ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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