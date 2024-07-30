«Виктор не посылка». Агент Осимхена резко отреагировал на слухи об обмене игрока на Лукаку

Агент Роберто Календа, представляющий интересы нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, прокомментировал информацию, что его клиент может быть включён в сделку по обмену на форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

«Я читал причудливые выдумки про обмен с участием Виктора, которые все распространяют, как будто бы он [Осимхен] посылка, готовящаяся к отправке. Но помните, что эта «посылка» – лучший бомбардир третьего чемпионского сезона в истории «Наполи». Проявите уважение, хватит лживых новостей!» – написал Календа в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее издание The Athletic сообщило, что нигерийский нападающий может перейти в лондонский клуб на правах аренды с правом выкупа. В случае с Лукаку речь шла о переходе на постоянной основе.

Осимхен в прошедшем сезоне сыграл 32 матча во всех соревнованиях, где он забил 17 голов и сделал четыре ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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