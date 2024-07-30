2DROTS обыграли «Строгино» в матче Кубка России

Завершился матч 1/256 финала Кубка России между медийной командой 2DROTS и московским «Строгино». Игра проходила на стадионе «Москвич» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Данила Цурков. Матч завершился победой 2DROTS со счётом 1:0.

Единственный гол в встрече на 90+2-й минуте забил прямым ударом со штрафного полузащитник 2DROTS Антон Терехов.

Следующим соперником 2DROTS станет костромской «Спартак». Игра состоится 20-22 августа, точное время на данный момент неизвестно.

Помимо 2DROTS в турнире участвуют такие медийные команды, как «БроукБойз» и «Амкал».

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».