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Игрок «Строгино» Бородин назвал позором поражение от команды Медиалиги 2DROTS в Кубке

Игрок «Строгино» Бородин назвал позором поражение от команды Медиалиги 2DROTS в Кубке
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Полузащитник «Строгино» Дмитрий Бородин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/256 финала Фонбет Кубка России с медийной командой 2DROTS (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
30 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
2DROTS
Москва
Окончен
1 : 0
Строгино
Москва
1:0 Терехов – 90+2'    

«Ожидание и реальность от 2DROTS плюс-минус совпали. Мастеровитая команда с опытными игроками. Я тяжело принял поражение? Хотелось победить и показать, что профессиональный лучше медийного. Да, сегодня не получилось. Но я бы не сравнивал профессиональный и медийный футбол — они идут параллельно. Просто так сложилось, что пересекаются в Кубке России.

Проиграть 2DROTS — неприятно и позорно. Профессиональный футбол должен обыгрывать медийный. Но в 2DROTS тоже сильные игроки, у которых даже больше опыта, чем у нас. Если они победили, значит, больше заслужили», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Турнирная сетка Кубка России
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