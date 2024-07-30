Игрок «Строгино» Бородин назвал позором поражение от команды Медиалиги 2DROTS в Кубке

Полузащитник «Строгино» Дмитрий Бородин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/256 финала Фонбет Кубка России с медийной командой 2DROTS (0:1).

«Ожидание и реальность от 2DROTS плюс-минус совпали. Мастеровитая команда с опытными игроками. Я тяжело принял поражение? Хотелось победить и показать, что профессиональный лучше медийного. Да, сегодня не получилось. Но я бы не сравнивал профессиональный и медийный футбол — они идут параллельно. Просто так сложилось, что пересекаются в Кубке России.

Проиграть 2DROTS — неприятно и позорно. Профессиональный футбол должен обыгрывать медийный. Но в 2DROTS тоже сильные игроки, у которых даже больше опыта, чем у нас. Если они победили, значит, больше заслужили», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».